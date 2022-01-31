Байден пригрозил России «серьезными последствиями» в случае нападения на Украину

США и их союзники открыты к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей в сфере безопасности, если та готова ответить взаимностью, заявил американский лидер Джо Байден.

«Если Россия искренна по поводу готовности решать наши взаимные обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие», — сказано в заявлении президента в связи с обсуждением в СБ ООН ситуации вокруг Украины.

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«Если вместо этого Россия предпочтет отвернуться от дипломатии и атаковать Украину, Россия будет нести ответственность и столкнется с быстрыми и серьезными последствиями», — сообщил Байден, добавив, что западные страны готовятся к любому сценарию. Его слова приводит РИА Новости.

Открытое заседание ООН, созванное по инициативе США, он назвал «критически важным шагом» к тому, чтобы мировое сообщество заговорило единым голосом, «отвергнув применение сил, призывая к деэскалации, поддерживая дипломатию в качестве оптимального пути вперед».