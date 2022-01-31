Азербайджан — в ТОП-5 дружественных России стран (таблица)

Азербайджан вошёл в пятерку дружественных для России стран. Это следует из результатов исследования российского Национального исследовательского института развития коммуникаций.

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Так называемый «Страновой коммуникационный режим» оценивался в 2021 году по десяти показателям: статус России как партнёра, отношение к России и к русским, коммуникации в сфере образования на русском языке, свобода передвижения, культурное общение и прочее, отмечает «Спутник».