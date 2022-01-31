Пекин выступил против заседания СБ ООН по Украине

Китай выступает против проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Мы против проведения открытого заседания, — заявил он (цитата по ТАСС). — Сейчас настал момент для «тихой» дипломатии, а не «микрофонной» дипломатии и открытой конфронтации». «Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция», — отметил постпред Китая при всемирной организации.

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