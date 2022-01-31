Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии

МИД Эстонии сообщил в понедельник, что вызвал временного поверенного в делах РФ и вручил ему ноту протеста из-за имевшего место нарушения воздушных границ страны российским самолетом.

«Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января, — указано в сообщении ведомства. — Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно».

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В ведомстве не уточнили характер инцидента и его детали.