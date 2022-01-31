Польский адвокат обвинил Лукашенко в геноциде и подал на него в суд

Польский адвокат Томаш Вилиньский подал в международный уголовный суд в Гааге иск по обвинению президента Беларуси Александра Лукашенко в геноциде. Об этом пишет сайт радиостанции «Эхо Москвы».

Также в иске указаны председатель Комитета госбезопасности страны Иван Тертель и замминистра внутренних дел Николай Карпенков.

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«Заявление содержит 160 страниц правового обоснования и 40000 страниц документов в приложении, — информируют журналисты. — Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко».