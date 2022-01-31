Канада отправит в Украину десятки военных

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что в ближайшее время в рамках расширения миссии Unifier 60 канадских военнослужащих будут отправлены в Украину.

«В ближайшее время в Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии (Unifie)», — процитировали Ананд в МВД Украины.

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По её словам, «есть возможность увеличить количество контингента до 400 человек».