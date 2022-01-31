Орбан обсудит увеличение поставок российского газа на встрече с Путином

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время запланированного на 1 февраля визита в Россию рассмотрит с российским президентом Владимиром Путиным весь спектр венгерско-российских отношений. При этом Будапешт нацелен на сбалансированные экономические отношения с Москвой, заявил Орбан радиостанции Radio Kossuth. Текст его выступления официально распространил в понедельник офис международных связей венгерского правительства.

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«Я поеду к президенту [России Владимиру Путину], как это уже было каждый год — за исключением, пожалуй, годов пандемии — в рамках наших встреч на высшем уровне, венгерско-российских саммитов, на которых мы всегда рассматриваем двусторонние отношения, и на которых у меня всегда есть четкие цели, и у Венгрии всегда есть четкие цели. Самое главное сейчас — это сбалансированные экономические отношения», — отметил Орбан.

Также премьер Венгрии заявил, что намерен во время визита в Россию добиться увеличения поставок газа.