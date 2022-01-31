США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина»

США разработали санкции против «внутреннего круга Путина», которые предлагается ввести в дополнение к секторальным ограничениям, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, для составления санкционного списка чиновники Белого дома воспользовались секретной частью «Кремлевского доклада», собранного в 2018 году.

США подготовили санкции против ближайшего окружения Владимира Путина на случай, если Россия вторгнется на Украину. Эти меры предполагается вводить в дополнение к санкциям против российской экономики, которые США и их союзники обсуждают уже несколько недель, пишет газета.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Имена людей, которые могут попасть под индивидуальные санкции, источники FT не назвали. Как пишет издание со ссылкой на своих собеседников, речь о людях, которые «входят во внутренние круги Кремля или близки к ним и играют роль в принятии решений или хотя бы имеют отношение к дестабилизирующим действиям» России. Цели для санкций выбирались среди политиков, чиновников, высших руководителей и членов советов директоров государственных компаний, рассказали источники FT. Некоторые имена для санкционного списка были выбраны из секретной части доклада о российских «высокопоставленных политических деятелях и «олигархах»», который Минфин США подготовил для Конгресса в 2018 году (так называемый «Кремлевский доклад»), сообщили они.

Многие россияне, против кого предлагается ввести санкции, «особенно уязвимы из-за своих глубоких финансовых связей с Западом», пишет FT. Вводить санкции предполагается не только лично против этих людей, но и против членов их семей, пишет FT. «Санкции отрежут их от международной финансовой системы и сделают так, что они и их родные больше не смогут держать деньги на Западе и учиться в элитных западных университетах», — цитирует газета свои источники.