Врачи назвали сигнал, свидетельствующий об окончании пандемии COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей, характерный в период распространения штамма «омикрон», может свидетельствовать о постепенном завершении пандемии, считает заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей.

«Я не думаю, что в эту волну мы будем видеть какие-то сверхъестественные осложнения после новой коронавирусной инфекции, которые существенно отличаются от других. Но, как показывает опыт зарубежных коллег, которые первыми встретились со штаммом «омикрон», особенность этого штамма заключается в очень похожей клинической симптоматике с привычными нам респираторными вирусными инфекциями… Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других… привычных… респираторных инфекций», — рассказала она журналистам.

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«Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться,… то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, (что) это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети», — добавила Дондурей.