Лукашенко заявил, что Беларусь примет меры в случае блокирования ее грузов Литвой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству принять в течение нескольких дней ответные меры, если Литва будет блокировать транзит беларуских грузов через свои порты. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, <…> буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы», — сказал беларуский лидер, принимая в понедельник с докладом премьер-министра Романа Головченко, а также руководителей «Беларуськалия» и Беларуской калийной компании.

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По словам Лукашенко, беларуские власти «не инициируют никаких процессов, которые бы привели страну в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной». «Нам это не нужно, — отметил президент. — Тем более я же сказал в пятницу: меня мало волнует — сохранить лицо — не сохранить. Надо им сохранить лицо — пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться».

Он пообещал, что, если давление на Минск продолжится, будет «задействован тот план, который есть». «Пусть потом не обижаются. А народы Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы», — подчеркнул глава государства.