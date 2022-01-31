Грузия купит у США новую партию противотанковых комплексов Javelin

Правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии по итогам заседания кабмина.

«С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin. Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии систем Javelin на $30 млн», — сказано в сообщении.

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Правительство Грузии планирует купить оружие в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета, добавили в пресс-службе.