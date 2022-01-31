Армянские националисты пытались взорвать в воздухе пассажирский самолёт Ил-86

18 марта 1991 года армянские националисты попытались взорвать в воздухе пассажирский самолёт Ил-86, совершавший рейс Москва-Новосибирск.

Об этом, как передает Minval.az, рассказал российский еженедельник «Аргументы и факты».

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Как отмечается в статье, самолёт с 345 пассажирами и 13 членами экипажа, несмотря на взрыв на борту, удалось посадить, террориста взяли живым. Им оказался 26-летний уроженец Новокузнецка Евгений Володин. Как потом удалось установить, Володин «попал под влияние армянских националистов, которые хотели привлечь внимание к Нагорному Карабаху». А благодаря полученным от Володина сведениям удалось предотвратить ряд схожих терактов в Питере, Калининграде и других городах.

Напомним, что в окрестностях Калининграда, в городе Тильзит, армянскими спецслужбами позже был завербован гражданин РФ Хатковский, который позже был заброшен в Баку с заданием вести здесь террористическую войну.