В США рассказали, как Россия «победит» Украину «без единого выстрела»

Обозреватель американского журнала Foreign Policy Элизабет Броу заявила, что Россия способна нанести удар по украинской экономике и без «военной агрессии».

На фоне усугубления ситуации с Украиной крупнейшее объединение гигантов страхового рынка — Объединенный военный комитет (Joint War Committee) — готовится созвать внеочередное заседание. Украину могут внести в список «мест повышенного риска», после чего обычно страховщики повышают страховые коэффициенты, а международным перевозчикам будет трудно найти желающих сотрудничать с украинским бизнесом, пишет Броу.

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«Компаниям, желающим доставлять товары в порты Украины и обратно, будет трудно найти страховщика — а без страховки бизнес слишком опасен», — говорится в статье.

Эксперты отмечают, что за последние несколько лет страховые тарифы для Украины, за исключением Донбасса, и так резко выросли. Таким образом, считает обозреватель Foreign Policy, Россия способна нанести экономике Украины серьезный вред, «даже не отправляя ни одного солдата через границу».