Премьер Эстонии призвала Германию помочь Украине в «самообороне от агрессора»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Берлин оказать помощь Киеву на фоне обострения ситуации на границе Украины и России.

«Мы призываем наших германских партнеров прислушиваться к украинцам. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора», — сказала он в интервью газете Bild.

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В то же время Каллас заявила, что каждая страна вправе определять свою роль, и Эстония приветствует все усилия по оказанию Украине любой возможной помощи.

Ранее сообщалось, что Германия не разрешила Эстонии поставлять Украине артиллерию немецкого производства.