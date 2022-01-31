В Казахстане геологи обнаружили почти 40 млн тонн залежей нефти

Геологи обнаружили новые залежи нефти на месторождении Узень на юго-западе Казахстана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании «Казмунайгаз».

«На месторождении Узень в Мангистауской области путем доразведки обнаружены новые залежи нефти. В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов», — говорится в сообщении.

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Прирост запасов углеводородов значительно повлияет на экономические показатели «Казмунайгаз», отметили в компании. В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу.

По данным пресс-службы, Узень — одно из крупнейших месторождений с уникальными начальными геологическими запасами не только в Казахстане, но и во всем мире.