Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил готовящийся визит в Японию, сообщило агентство Kyodo.

По данным правительственных источников японского агентства, визит Джонсона в Японию планировался на середину февраля, однако британская сторона уведомила Токио об отмене визита, в частности, «из-за обострения ситуации вокруг Украины».

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Официально о готовящемся визите не объявлялось, однако японский телеканал NHK 29 января сообщил, что Джонсон посетит Японию в середине февраля и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Предполагалось, что стороны должны были обсудить Китай, Украину, борьбу с новым коронавирусом, а также меры по достижению декарбонизации.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что «информация о том, что в настоящее время согласовывается визит премьер-министра Великобритании в Японию, не соответствует действительности».