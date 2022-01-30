Миллионы жителей Сомали страдают от засухи

Каждый пятый житель Сомали, а именно 3,2 млн человек, страдают от воздействия засухи.

Об этом свидетельствуют данные международной правозащитной организации «Норвежский совет по делам беженцев» (NRC).

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Засуха в африканской стране достигла опасных масштабов ввиду выпадения меньшего, чем прогнозировалось, уровня осадков в сезон дождей, говорится в сообщении NRC.

С начала 2021 года из- за нехватки воды и еды свои дома в Сомали покинула четверть миллиона человек, и эта цифра может возрасти до 1,4 млн. Инициативы по оказанию гуманитарной помощи продолжаются, однако отмечается нехватка ресурсов. Сотрудники гуманитарных организаций отмечают о росте смертности в Сомали и о падении скота.

На фоне ситуации с сильной засухой, обострившейся ноябре 2021 года, власти Сомали объявили режим «чрезвычайной ситуации».