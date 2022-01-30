Российские азербайджанцы отреагировали на провокацию Ары Абрамяна

Консультативный совет «Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России» выражает серьезную озабоченность в связи с провокационным характером заявления президента Союза армян России, Ары Абрамяна, размещенного на официальном сайте САР 30 января 2022 года по поводу кинопоказа 28 января 2022 года в МЦ САР художественного фильма «Гарегин Нжде».

В заявлении говорится:

“Как известно, Гарегин Нжде был руководителем армянской националистической партии, подобной гитлеровской, тесно сотрудничал с руководством фашисткой Германии, активно боролся против Советского Союза.

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Президент САР, манипулируя общественным мнением, оправдывает Нжде, характеризует его яркой личностью. Также он указывает, что художественный фильм «Гарегин Нжде» не входит в список запрещённых к показу на территории РФ лент.

Считаем недопустимой героизацию фашизма в любой форме, в том числе посредством показа художественного фильма, выпуска литературы, установка памятников и др., посвященных пособникам фашистов.

Демонстрация в МЦ САР художественного фильма «Гарегин Нжде» не что иное, как оскорбление памяти погибших и тех, кто прошел через ужасы Великой Отечественной войны.

После заявления А. Абрамяна в средствах массовой информации и социальных сетях развернулись острые дискуссии. Его слова: «Мы действуем в рамках законов нашей страны и того же требуем от других» вызывает недоумение. Интересно, какие законы и какого государства он имеет в виду?

Напоминаем, в Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.05.1995 г. ФЗ-80 «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Ст.6 данного закона о борьбе с проявлениями фашизма”.

В 2019 году президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании глав государств-членов СНГ в Ашхабаде напомнил о героизации пособника нацистов Гарегина Нжде, которая происходит в Армении.

“К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде.

Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года министерство иностранных дел России представило доклад “О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”, в котором говорится дословно: “Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом”. Это позиция МИД России”, – подчеркнул президент Азербайджана.

Ильхам Алиев напомнил, что впоследствии Нжде арестовали советские власти, он умер во Владимирской тюрьме. “К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ”, – заключил президент Азербайджана.

Кроме этого, 17 декабря 2021 года Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма.