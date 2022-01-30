Байден связал освобождение американца Фрерихса с обсуждением легитимности талибов

Президент США Джо Байден потребовал от пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» освободить похищенного в этой стране в 2020 году американца Марка Фрерихса, назвав этот шаг условием любого дальнейшего обсуждения легитимности правительства талибов. Заявление американского лидера распространила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

«Талибы должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению», — заявил Байден.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

В августе 2020 года Госдеп предложил вознаграждение в размере до $5 млн за информацию «о похищении» двух американцев, пропавших ранее без вести в Афганистане, напоминает ТАСС. Марк Фрерихс, один из пропавших, перестал выходить на связь в начале февраля 2020 года. На тот момент он проживал в Кабуле. Фрерихс переехал в Афганистан за 10 лет до этого и работал «над строительными проектами».