Генсек ОДКБ: Войны никто не хочет, она нам здесь не нужна

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прокомментировал в эфире белорусского телеканала СТВ нарастающую напряженность в отношениях Москвы и Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны, которые живут в этом регионе. Она нам здесь не нужна, — сказал генсек.

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Он отметил, что сторонам стоит опасаться провокаций — «это нужно брать во внимание и избегать этого».

Зась также высказался об учениях ОДКБ, которые в скором времени пройдут на территории Белоруссии, подчеркнув их сугубо оборонительный характер.

«Надо добавлять транспарентности, открытости в рамках этих учений. Это позволит повысить доверие», — призвал он учесть опасения западных стран.