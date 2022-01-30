Чешские депутаты намерены выяснить детали уничтожения отчета о взрывах в Врбетице

Комитет по вопросам безопасности Палаты депутатов чешского парламента планирует расследовать причины уничтожения администрацией президента доклада разведки о причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице, сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское радио.

Ранее СМИ сообщали, что переданный президенту Чехии Милошу Земану доклад разведки о причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице в апреле 2021 года оказался уничтожен, полиция начала расследование. Согласно администрации президента, доклад был уничтожен в ноябре 2021 года.

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«Комитет по безопасности Палаты депутатов планирует выяснить, почему администрация президента уничтожила доклад разведки о причастности российских тайных агентов ко взрывам в 2014 году на военных складах во Врбетице», — говорится в сообщении радио.

Глава президентской администрации Вратислав Минарж подтвердил уничтожение доклада, но отрицает, что имел к нему доступ. Отмечается, что у Минаржа и других советников президента нет доступа к конфиденциальной информации.

Прага в середине апреля 2021 года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.