Пентагон обеспокоен маневрами ВМС России в Атлантике и Средиземном море

Россия в течение нескольких последних дней продолжает наращивать вооруженные силы у границы Украины, заявил представитель Пентагона Джон Кирби 30 января, пишет «Красная весна» со ссылкой на Fox News.

«Они продолжают наращивать силы у границы с Украиной. Мы видим это даже на этих выходных», — сказал он.

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Он подчеркнул, что Пентагон ведет себя предельно прозрачно в высказывании обеспокоенности относительно наращивания Россией сил у границе с Украиной течение последних нескольких месяцев. Также он сообщил, что Пентагон обеспокоен деятельностью военно-морских сил в Атлантике и Средиземном море.

При этом он отказался комментировать призыв президента Украины Владимира Зеленского не нагнетать ситуацию вокруг темы российского вторжения. Но повторил, что окончательные намерения России США не известны. Россия может варьировать свои действия в широком спектре возможностей.

«У [президента РФ Владимира] Путина есть широкий набор опций на случай, если он захочет вторгнуться на Украину, и он может реализовать эти опции вот-вот», — сказал Кирби.