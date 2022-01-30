В Госдепе допустили встречу Блинкен-Лавров в ближайшие дни

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что переговоры главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергей Лавров могут состояться на будущей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нуланд отметила заинтересованность Москвы в обсуждении с Вашингтоном, предложенных ей гарантиям безопасности в Европе.

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«Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», — сказала она.

Один из таких признаков — возможный разговор Лаврова и Блинкена в ближайшие дни, добавила замгоссекретаря.