Президентом Армении может стать выступающий за мир с Азербайджаном политик

Правящая партия «Гражданский договор» пересмотрела свое решение и выдвинула кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Армении Ваагна Хачатуряна на пост президента республики. Об этом в воскресенье сообщает «Спутник» со ссылкой на «Грапарак».

Ранее издание ArmLur.am со ссылкой на свои данные сообщило, что партия решила выдвинуть в президенты руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна.

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Между тем, по сведениям «Грапарак», кандидатура Арутюняна на президентский пост вызвала шквал недовольства среди общественности.

По сведениям издания, «Гражданский договор» на днях провел новое совещание в узком составе, в ходе которого члены партии предложили другую кандидатуру на должность президента. Источник газеты сообщил, что правящая сила остановила свой выбор на Хачатуряне.

Напомним, Хачатрян в октябре прошлого года отмечал, что «основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня».