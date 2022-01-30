Саркисян пока не отзывал заявление об отставке

Национальное Собрание Армении не получало нового заявления от президента Армена Саркисяна. Он также не изъявил желания забрать свое заявление об отставке. Об этом пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян сообщила в воскресенье корреспонденту Sputnik Армения.

Как отметила Хачатрян, если в течение суток Саркисян не отзовет свое заявление, то его полномочия будут прекращены.

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