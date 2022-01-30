Корпус британских войск в Европе может возрасти вдвое

Лондон рассматривает возможность увеличить вдвое численность размещенных в Восточной Европе британских войск. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Джонсон считает, что развертывание дополнительных сил даст «четкий сигнал» Кремлю. Он отметил, что Великобритания не потерпит «дестабилизирующих действий России и всегда будет поддерживать союзников по НАТО».

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«Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего», — добавил британский премьер.

Сейчас более 900 британских военнослужащих размещены в Эстонии, около 150 человек — в Польше, а также более 100 — в Украине в рамках учебной миссии.

Планируется, что на следующей неделе Джонсон проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, в ближайшие дни в Москву на переговоры должны приехать министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и глава Минобороны Бен Уоллес.