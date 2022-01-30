Глава государства: ВОЗ назвала Азербайджан образцовой страной

«Работа, которую мы организовали и реализовали была оценена Всемирной организацией здравоохранения».
Об этом говорится в заявлении Ильхама Алиева в программе «Формула власти» на телеканале «Россия 24».
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«В письме, направленном мне генеральным директором этой организации, была дана высокая оценка нашей деятельности, а Азербайджан назван образцовой страной в борьбе с этим бедствием», — сказал он.