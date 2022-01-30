Президент Алиев: Азербайджан завоевал большую репутацию на международной арене

«Азербайджан был единогласно избран председателем Движения неприсоединения, что является очень важным фактором».

Об этом заявил глава Азербайджана в программе «Формула власти» на телеканале «Россия 24».

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«Как известно, в Движении участвуют 120 стран и отношения между некоторыми из этих стран, мягко говоря, натянутые. Но проявленные к нам уважение и доверие показывают, что Азербайджан завоевал большую репутацию на международной арене», — сказал лидер страны.