Евродепутат хочет обложить санкциями ряд китайских компаний

Бельгийский евродепутат Филип де Ман заявил, что некоторые китайские компании, находящиеся на территории ЕС, надо внести в черный список в связи с угрозами в сфере европейской информационной безопасности, сообщает RT.

По его словам, КНР занимается извлечением данных с применением квантовых вычислений посредством информационно-коммуникационных технологий, которые она продает Западу и странам ЕС. Евродепутат подчеркнул, что такая практика может использоваться в отношении потребителей, правительств и «всех видов служб на территории ЕС.

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Он также задался вопросом, планирует ли Еврокомиссия ввести официальный запрет на импорт из Китая высокотехнологичной продукции или брендов, которые «из соображений безопасности» следует запретить в ЕС.