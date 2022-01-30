Литва введет вопросник для российских исполнителей

Литва намерена ввести специальный вопросник для собирающихся на гастроли в балтийскую республику российских исполнителей на лояльность своим политическим установкам. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT заявил министр культуры Симонас Кайрис, пишет ТАСС.

«Организаторы гастролей должны более тщательно относиться к отбору зарубежных исполнителей, которых намерены пригласить для выступления в Литве, — сказал он. — Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые [российские] артисты заполняли определенные формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму». По словам Кайриса, ответственные структуры работают над тем, как наиболее эффективно ввести такой порядок.

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