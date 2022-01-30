Столтенберг не в курсе намерений России в отношении Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье, что организация не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине», — сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос о том, является ли «угроза российского вторжения» неминуемой.

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В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска на Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ, добавил генсек.