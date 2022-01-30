Кыргызстан намерен решить миром приграничную проблему с Таджикистаном

Кыргызстан настроен на мирное решение вопросов границы с Таджикистаном. Об этом заявил глава Госкомитета нацбезопасности КР Камчыбек Ташиев на встрече с жителями Баткенской области, передает ИА «Кабар».

По его словам, не будет такого, что вопрос решится только в пользу Кыргызстана или Таджикистана. «Мы решим вопрос по границам в компромиссе для обеих стран», — сказал он.

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«Есть много вопросов по таким участкам, как Кулунду, Максат, Арка, Интернационал, Борбордук и т.д. Когда мы решим их, вернёмся для решения приграничных вопросов Кок-Терек, Орто Боз, Таш Тумшук, Самоньон. Пока мы не решим эти приграничные вопросы, такие конфликты, в которых страдают люди, а государство несёт ущерб, будут происходить», — сказал он.

Глава ГКНБ подчеркнул, что народ должен жить в безопасности.

«Как завершится демаркация, мы откроем границы и также продолжим отношения с таджикским народом», — сказал Ташиев.

Он также отметил, что вопросы границы в центре внимания президента Садыра Жапарова.

Ранее, 27 января, на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между гражданами двух стран, который перерос в перестрелку между пограничниками. С обеих сторон имеются пострадавшие, в Душанбе сообщили о гибели двух человек.