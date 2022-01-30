30 депутатов парламента Ирана заразились коронавирусом.

Об этом сказал депутат парламента Абульфаз Абутураби, передает Trend.

По его словам, результаты тестов этих депутатов вышли положительными.

«Президиум парламента попросил всех депутатов сдать тест», — отметил депутат.

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Отметим, что на сегодняшний день в Иране от коронавируса умерли 132 380 человек, 6 322 183 инфицированы и 6 098 675 человек выздоровели.