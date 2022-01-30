30 депутатов парламента Ирана заразились коронавирусом

30 января, 13:30, 2022

30 депутатов парламента Ирана заразились коронавирусом.

Об этом сказал депутат парламента Абульфаз Абутураби, передает Trend.

По его словам, результаты тестов этих депутатов вышли положительными.

«Президиум парламента попросил всех депутатов сдать тест», — отметил депутат.

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Отметим, что на сегодняшний день в Иране от коронавируса умерли 132 380 человек, 6 322 183 инфицированы и 6 098 675 человек выздоровели.