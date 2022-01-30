Не стало Леонида Куравлёва

Умер актер Леонид Куравлев.

С начала января Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус.

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По информации «Известий», тесты на COVID-19, которые он сдал 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у Куравлева была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.