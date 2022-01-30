Генсек ВТО награжден орденом «Достлуг»

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия награжден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом «Достлуг».

Орден Микурии вручил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев, информирует Report.

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Генсек ВТО также был награжден Юбилейной медалью, посвященной 30-летию Государственной таможенной службы Азербайджана.

Кроме того, по завершении мероприятия ряд сотрудников Государственного таможенного комитета были награждены медалями.

В завершении, было принято обращение таможенников страны к президенту Азербайджана.