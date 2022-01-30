В Стамбуле перевернулся микроавтобус с сотрудниками полиции: 10 человек ранены

В турецкой провинции Стамбул произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщает Анадолу.

Согласно информации, микроавтобус, перевозивший сотрудников полиции в аэропорт Стамбула, перевернулся из-за гололеда на дороге и сильного тумана.

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В результате инцидента пострадали 10 сотрудников полиции. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Водитель автобуса не пострадал.

На место происшествия направлены сотрудники полиции, жандармерии, пожарные и медицинские бригады.