Впервые в истории: президент Израиля вылетел с первым визитом в ОАЭ

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в воскресенье с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента.

«Впервые в истории президент Герцог отправился сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент посетит Абу-Даби и Дубай и проведет официальные встречи с наследным принцем Абу-Даби, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом», — говорится в заявлении.

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Как отметил перед вылетом Герцог, его визит, который продлится до 31 января, стал возможен благодаря тому, что в сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения этой трехсторонней сделки, получившей название «Авраамовы соглашения», у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

«Я несу с собой послание мира всему региону. Мир приносит с собой процветание, прогресс и рост во благо народов региона», — распространила высказывания Герцога его канцелярия.