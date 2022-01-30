Трамп обещал помиловать участников штурма Капитолия в случае победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал на митинге помиловать участников прошлогоднего штурма Капитолия, если примет участие в ближайших президентских выборах и победит на них.

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Он вновь не раскрыл своих планов на 2024 год.

«Если я буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо», — сказал Трамп.