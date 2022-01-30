Трамп высмеял попытки Зеленского «успокоить» Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе митинга в американском штате Техас назвал телефонный разговор, прошедший между нынешним президентом США Джо Байденом и украинским коллегой Владимиром Зеленским, неудачным, передает РИА «Новости».

«Если даже половина из того, что говорят [правда], это не был удачный звонок», — заявил он.

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Трамп возмутился, что президент Украины «успокаивал» американского президента.

«Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» — заявил Трамп.