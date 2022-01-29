В Оттаве проходит масштабная акция против коронавирусных ограничений

Масштабная акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, проходит в центре Оттавы. Об этом сообщает ТАСС.

На улицах, прилегающих к Парламентскому холму, где находятся комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, выстроились сотни фур, тяжелых грузовиков, пикапов и легковых автомобилей. Еще тысячи машин, ехавших в организованных колоннах, уже не могут попасть в центр столицы и стоят на вылетных магистралях, ведущих в нее.

Тысячи людей, в том числе с детьми, собрались на Парламентском холме и близлежащих улицах. Многие пришли с флагами Канады, а также США, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Мексики и других государств, выходцы из которых проживают в североамериканской стране. Участники акции держат в руках транспаранты «Свобода выбора», «Долой паспорта вакцинации», «Мое тело — мой выбор», «Оставьте наших детей в покое», «Долой тиранию» и другие.