Соседи спасли москвичку из горящей квартиры через окно

Двое молодых людей спасли девушку из горящей квартиры на девятом этаже в московском районе Чертаново.

На кадрах видно, как из отрытого окна, откуда валит черный дым, свешивается девушка, которую подхватывают двое парней, стоящих в оконном проеме этажом ниже, и затаскивают внутрь.

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Как сообщает со слов очевидцев, спасатели сами выбрались из объятой огнем квартиры аналогичным образом.