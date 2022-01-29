Армянское посольство «осмелело» и пошло против позиции Москвы

Армянское посольство в России высказалось по поводу скандальной истории с фильмом, посвященным гитлеровцу Гарегину Нжде.
В дипмиссии встали на сторону организаторов и важно заявили, что выступают против «попыток осквернения памяти» нацистского преступника.
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Напомним, российский МИД неоднократно отмечал, что все памятники в честь нацистского преступника Нжде должны быть демонтированы в Армении.
Накануне показа фильма общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросили СКР и Генпрокуратуру РФ проверить Союз армян, который выступил организатором показа фильма, на предмет попытки реабилитировать нацизм.
Теперь ход за российским властями…