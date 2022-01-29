Президента Италии Серджо Маттарелла переизбрали на второй срок

Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента республики. Подсчет голосов транслируется на сайте нижней палаты национального парламента.

Согласно этому подсчету, Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.

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Его избрание стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.