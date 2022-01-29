Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии

Россия решила перенести район предстоящих учений ВМФ России в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать ирландским рыбакам, сообщил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

«В ответ на просьбы правительства Ирландии, а также обращений ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла», — говорится в распространённом комментарии посла, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

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При этом глава российской дипмиссии ещё раз подчеркнул, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.