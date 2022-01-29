Президент Казахстана сказал, что негативно относится к хвалебным речам в свой адрес

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отрицательно относится к хвалебным речам в свой адрес.

«Я отношусь [к восхвалениям] отрицательно. Я воспитывался в специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали, я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Такого никогда не было», — сказал он в интервью республиканскому телеканалу «Хабар-24».

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По словам главы государства, у него природный иммунитет к подобного рода выступлениям. «Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь, они воспитывались в совершенно других реалиях. [Но] это [со временем] сойдет на нет», — пояснил Токаев.