Из-за ситуации с азербайджанским газом уволено руководство «Булгаргаза»

Из-за недостаточных поставок азербайджанского газа уволено руководство болгарского «Булгаргаза», сообщают болгарские СМИ.

С должностей сняты члены совета директоров компании Николай Павлов, Светослав Делчев, Диана Бонева, Илиян Дуков и Николай Дончев.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Новым директором компании назначен Людмил Йоцов, а председателем совета директоров стал Иван Топчийски.

В последние месяцы Совет директоров «Булгаргаз» обвиняли в том, что он не обеспечил объемы азербайджанского газа, указанные в контракте, что привело бы к снижению цены для конечных потребителей в Болгарии.

В интервью «Дарик радио» премьер-министр Кирилл Петков заявил, что решение было принято энергетическим холдингом и министром энергетики.

Он приветствовал смену руководства и подчеркнул, что правление компании «Булгаргаз» упустило возможности для более низких цен на поставки газа, что привело к повышению цен на газ для Болгарии на 39%.

Петков выразил надежду, что с каждым таким изменением болгарские пользователи будут более защищены, а болгарский интерес в целом станет приоритетом.

Ранее «Булгаргаз» подвергался жесткой критике из-за разглашения условий контракта о поставках газа из Азербайджана в Болгарию.