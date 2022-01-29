Токаев о долге Путину за привлечение сил ОДКБ: видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что перед прибытием миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республику никаких предварительных условий не было в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство», — сказал Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».