Токаев: Силы ОДКБ не произвели ни одного выстрела

«Миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвел ни одного выстрела», — заявил Токаев в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».

В субботу гостелеканал «Хабар 24» показывает в эфире интервью президента Казахстана, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Также Токаев заявил, что никаких предварительных условий со стороны Кремля перед отправкой сил ОДКБ в Казахстан не было.