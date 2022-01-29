Токаев заявил, что в Казахстане не применяли оружие против мирных протестующих

В отношении мирных протестующих в ходе январских событий в Казахстане оружие правоохранительные органы не применяли, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

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В субботу гостелеканал «Хабар 24» показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики.

«Они (демонстранты – ред.) знали, что у полицейских есть четкая инструкция не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов», — сказал Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.