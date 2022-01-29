Литва разработала план на случай, если останется без российского газа

Министерство энергетики Литвы, допуская, что прекратятся поставки газа России в Европу из-за ситуации с напряженностью вокруг Украины, разработало резервный план. Об этом сообщает литовский портал 15min.lt.

Литовское издание приводит информацию источников в правительстве.

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Премьер-министр Литвы выразила опасения, что из-за вероятности конфликта на Украине, Прибалтика останется без российского газа.

«Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ—терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен…», — уточнила представитель министра энергетики Дайнюса Крейвиса Вита Раманаускайте.

Проработанный план позволит Литве обеспечить поставки природного газа независимо от действий Москвы.

По информации портала, роль данного терминала затрагивалась в течение последних недель при обсуждениях с официальными лицами США и ЕС.

Часть плана уже реализуется на национальном уровне, в частности, речь о взаимодействии с региональными партнерами по вопросам поставки газа.